8 правила за плосък корем

Натрупването на мазнини около корема е свързано с по-висок риск от сърдечни заболявания, високо кръвно налягане, диабет и инсулт“, това споделя Тами Лакатос Шеймс, регистриран диетолог и сертифициран личен треньор. И добавя: „Излишните мазнини около ханша и бедрата не са толкова опасни“. Кои са 5-те златни правила за плосък корем?

Пропуснете напитките, които подуват корема

Не искате бирено коремче? Избягвайте алкохола! „Няма нищо лошо в случайното питие от време на време, което се явява като социален акт, но малко количество е достатъчно“, споделят специалисти.

Големите количества алкохолни напитки – особено вечер, доказано водят до подуване на корема. Други напитки, които не помагат на вашата добра форма: кафе (може да раздразни стомашно-чревния ви тракт) и газирани напитки.

Много хора, които са на диета вярват, че пиенето на газирани напитки с нула калории няма да има отрицателно въздействие върху физиката им, но истината е, че газираните напитки – дори газираната вода – могат да причинят подуване на корема, когато газът от газираните напитки се задържи в стомаха.

Източник: 8 златни правила за плосък корем