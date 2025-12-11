Владислав Панев: Проблемът е, че много се краде

Хората на площада са много повече и са много по-нервирани. Дано няма подстрекаване. Тези хора се събират за трети път и все искат оставка. Все някак не ги чуват. Това заяви бившият министър на околната среда Емил Димитров - Ревизоро в предаването "Денят ON AIR".

По думите му протестиращите са непредвидими и е възможно да блокират цялата страна: "Не знаем какво могат да решат. Включването на студентите е изненадващо".

Бюджетът вече не е на дневен ред, темата е оставка на правителството от седмица насам, подчерта бившият депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Владислав Панев пред Bulgaria ON AIR.

Според него гласът на младите се чува, но не се вземат никакви мерки.

"Бойко Борисов говори, че след Нова година първо да влезем в Еврозоната и ще видим. Ако беше посочил точна дата на оставката, 1-2 януари, е едно, но "след това ще видим" - е друго. Ако няма точна дата за оставка в началото на януари, протестите няма да намалеят. Проблемът е, че много се краде", обясни Панев.

