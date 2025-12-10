Украински удар по болница в Алешки уби 3-ма души

Въоръжените сили на Украйна обстреляха болница в Алешки, в контролираната от руските сили част на Херсонска област, при което загинаха трима служители на медицинското заведение, а двама бяха ранени, съобщи губернаторът на областта Владимир Салдо, предаде ТАСС.

"Престъпният киевски режим обстреля болницата в Алешки. Загинаха трима души. Двама души са ранени, сред които и една жена. Всички загинали и ранени са служители на медицинското заведение. Една от сградите е силно повредена", написа Салдо в своя канал в Телеграм.

"Ранените получиха медицинска помощ, а сериозно раненият мъж е в интензивното отделение", добави Салдо, предаде Ройтерс.

Междувременно кметът на Москва съобщи, че руските противовъздушни сили са смалили дрон, летящ към руската столица, написа Сергей Собянин в канала си в Телеграм.

"Силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната са свалили безпилотен летателен апарат, летящ към Москва. На мястото на падането на отломките работят специалисти от спешните служби", написа Собянин.