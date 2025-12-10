Украински удар по болница в Алешки уби 3-ма души

Въоръжените сили на Украйна обстреляха болница в Алешки, в контролираната от руските сили част на Херсонска област, при което загинаха трима служители на медицинското заведение, а двама бяха ранени, съобщи губернаторът на областта Владимир Салдо, предаде ТАСС.
"Престъпният киевски режим обстреля болницата в Алешки. Загинаха трима души. Двама души са ранени, сред които и една жена. Всички загинали и ранени са служители на медицинското заведение. Една от сградите е силно повредена", написа Салдо в своя канал в Телеграм.
"Ранените получиха медицинска помощ, а сериозно раненият мъж е в интензивното отделение", добави Салдо, предаде Ройтерс.
Междувременно кметът на Москва съобщи, че руските противовъздушни сили са смалили дрон, летящ към руската столица, написа Сергей Собянин в канала си в Телеграм.
"Силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната са свалили безпилотен летателен апарат, летящ към Москва. На мястото на падането на отломките работят специалисти от спешните служби", написа Собянин.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.