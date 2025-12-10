Валерия Велева: Първоначално сравнявах протестите с тези от 2020 г., но усещането вече е различно

Центърът на София бе изпълнен с хиляди протестиращи. Демонстрации имаше в множество други градове в цяла България.

"Тази вечер протестите са много по-големи, отколкото на 1 декември, когато оценката беше, че това са най-големите протести в последното десетилетие. Този път протестите са както на площада на Ларгото, така и на площада пред БНБ. Тоест целият център е в момента изпълнен с гневни и недоволни хора. Ситуацията обаче е много динамична", коментира журналистът Валерия Велева в ефира на "Денят ON AIR".

Тя подчерта, че съдбата на кабинета зависи основно от решението на Бойко Борисов, който заяви, че на всяка цена иска да "преведе" страната до въвеждането на еврото.

Политическият анализатор Петко Георгиев смята, че Борисов вече е активирал инстинкт за самосъхранение.

"Както можеше да се очаква, протестите вървят нагоре като интензитет. Повторението или разширяването говори в полза на прогнозата, че ставаше дума за много високо стартово ниво, а не за пик. Напрежението върху правителството ще расте", заяви той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Велева призна, че първоначално е сравнявала протестите с тези от 2020 г., но усещането вече е различно.

Масовизацията, включването на студенти и ескалацията ѝ напомнят за зимата на 1997 г.

Тя припомни, че тогава кризата е била овладяна чрез политическо споразумение между управляващи и опозиция, но днес подобен сценарий изглежда трудно постижим заради крайното противопоставяне.

Георгиев обаче подчерта, че макар аналогията да е ранна, ако продължи упорството на сегашния властови тандем, страната може да се изправи пред подобна ескалация.

За него същественото е, че протестът е насочен не толкова към конкретно правителство, колкото към модела на клептокрация, който властва от години.

"Ако тази нарастваща гражданска енергия доведе до освобождаване на България от клептокрацията, тогава можем да говорим за позитивна промяна. За мен е абсолютно безразлично кой с кого ще се коалира. Проблемът е друг - състоянието на държавата", заяви още Георгиев.

