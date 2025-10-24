Сигналите ви: Скандален директор, платена магистратура и спряно образование, насилие...

В платформата на Helpbook.info получихме няколко сигнала адресирани към МОН по повод различни казуси.

В сигнал със заглавие „Непрозрачни назначения, съмнителни допълнителни възнаграждения и масово текучество на кадри в Професионалната гимназия по туризъм в Банкя“ наш потребител споделя за съмнителни практики от страна на директора. Той описва причините за масово напускане на преподаватели като бройката им е над 15 човека. Друг проблем са основателните съмнения за финансови нарушения и злоупотреба с бюджетни средства и неравнопоставеното отношение към персонала. Усещането за липса на справедливост и морална криза в училището е породено от управленски дефицити и липса на прозрачност, тъй като решения за назначения, замествания и разпределение на часове се вземат еднолично от директора и без обсъждане в педагогическия съвет. (целият сигнал вижте тук)

Очакваме вашите коментари и по следния сигнал: „След успешно издържани изпити за магистратура - специалност "Управление на здравните грижи", бях приета. Завършила съм степен бакалавър-специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия". След заплащане на семестриална такса и 2 седмици занятия, ме уведомиха, че от МОН не допускат след степен бакалавър "Медицинска рехабилитация и ерготерапия", да уча тази магистратура. Има закон, в който сме посочени, че сме медицински лица и имаме УИН номера и членуваме в БАПЗГ! Прилагам като доказателство моят и моля да бъде извършена незабавна проверка, за да продължа образованието си!“. (целият сигнал вижте тук)

Притеснен родител ни писа за продължителния тормоз, на който е подложен синът му и изпитва основателни съмнения за прерастване към по-сериозна агресия. (целият сигнал вижте тук)

