Година след адското наводнение във Валенсия: Десетки хиляди на протест в Испания

Десетки хиляди души излязоха по улиците на Валенсия, за да отбележат годишнината от наводненията, при които през 2024 г. загинаха 229 души, и да изразят недоволството си от начина, по който властите се справиха с бедствието, предаде АФП.

Много от демонстрантите носеха снимки на жертвите и настояваха за оставка на регионалния лидер Карлос Мазон, обвинявайки го в бавна и неадекватна реакция по време на едно от най-смъртоносните природни бедствия в Европа за последните десетилетия.

Мазон е остро критикуван заради това, че сигналите за тревога по телефона били изпратени повече от 12 часа след като националната метеорологична служба издава най-високата степен на предупреждение за проливни дъждове. Когато съобщенията пристигнали, водата вече е заливала улици и домове в южните покрайнини на града.

Наводненията засегнали 78 общини в региона на Валенсия. Почти половината от жертвите били хора над 70 години, което според протестиращите подчертава провала на властите да защитят най-уязвимите. Тялото на последната жертва беше открито едва тази седмица.

Според официални данни повече от 50 000 души са участвали в демонстрацията – една от най-големите в историята на Валенсия. Протестиращите носеха плакати с надписи „Мазон вън!“ и „Справедливост за жертвите“.

Под натиск за оставка, Мазон – представител на дясната Народна партия (PP) – твърди, че администрацията му не е разполагала с нужната информация, за да предупреди хората по-рано.

Но според последното социологическо проучване на El País, 71% от жителите на Валенсия смятат, че той трябва да се оттегли.

„Всяка минута имаше значение онзи ден. Когато алармата прозвуча, хората вече се давеха,“ разказва Роса Алварес, председател на асоциацията на жертвите, чийто 80-годишен баща загинал в собствения си дом.

„Всички тези смъртни случаи можеха да бъдат предотвратени.“

Политически анализатори смятат, че евентуалната оставка на Мазон би довела до предсрочни избори в региона – сценарий, който би бил „катастрофален“ за партията му и за лидера ѝ Алберто Нунес Фейхоо, който продължава да го подкрепя.

Народната партия се надява, че успешното възстановяване след бедствието ще помогне да се възстанови общественото доверие.

Но за мнозина във Валенсия тази надежда звучи кухо – споменът за наводнението и неговите жертви остава твърде жив, пише БГНЕС.