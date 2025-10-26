„Борисов каза, че цели министерства „са дадени на концесия“. Доста страшно е, когато управлението на България някой го дава „на концесия“. Тук идва въпросът кои министерства са дадени „на концесия“ и кой ги е взел. Няма отговор на този въпрос“, каза пред bTV депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.

„Великото преформатиране на Борисов катастрофира в ротация – дано да не я е правил пак в някой манастир, както се правеха по-рано тези ротации. Нищо добро няма да види България, ако той не излезе и честно не каже кои са тези министерства и кой ги е взел „на концесия“, заяви Божанков.

По думите му Бойко Борисов никога не е търсил друг партньор извън „ДПС-Ново начало“.

„Той е очаквал ние да вдигнем ръка и да помахаме, да му предложим да му помогнем? Който търси подкрепа, той е в тази роля да инициира разговор със съответните хора. Борисов никога не е търсил разговор с нас“, заяви Явор Божанков.

„Ако изборите в Пазарджик го ядосват, то има лоша новина за ГЕРБ – това ще се повтори в цяла България. ГЕРБ ерозира в градовете“, на мнение е депутатът от ПП-ДБ.

„В селата вече има нов играч, който печели вота по-добре от Борисов и то по начина, на който той се възмущава. ГЕРБ са тези, които десетилетия наред дивашки организираха изборния процес в малките населени места, буквално варварски“, заяви Явор Божанков.

По думите му управляващото мнозинство толкова е затънало в институционална криза, че хората питат кой е премиерът на България.

„Ние имаме две червени линии – никаква колаборация с „ДПС-Ново начало“ и декларация за санитарен кордон за партия „Възраждане“ – тази проруска отломка“, заяви депутатът от ПП-ДБ.

Явор Божанков каза още, че това мнозинство е обявило война на президента Румен Радев, но в стремежа си да води битка срещу него го прави герой, какъвто той не е.

„Такъв популист в нашата политическа система не е имало. Пет бронирани коли на НСО отпред и отзад и по средата той с една „Шкода“. Но кой му направи този подарък – управляващото мнозинство. Колкото по-репресивни стават, толкова по-голям герой става Радев, а той е най-проруският политик за последното десетилетие в България“, смята Божанков.

„Ако смятат, че пълен мандат ще ги спаси от Радев, напротив – нас ни очаква румънският сценарий, дори по-лошо. Вълната в България няма да е проруска, а антисистемна и протестна“, допълни той.