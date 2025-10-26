Киселова за ротацията: Каквито решения бъдат взети, те ще се изпълняват

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира в Перник темата за предстоящата ротация на ръководния пост в парламента.

„Аз съм представител на една от партиите, които взеха решение да участват в управлението. Въпросите, които впоследствие възникват, се обсъждат първо от колективните органи на Българската социалистическа партия, след това от коалиционния съвет и накрая в съвета за съвместно управление. Каквито решения бъдат взети, те ще се изпълняват“, заяви Киселова.

На въпрос дали би останала депутат, ако не продължи като председател на Народното събрание, тя отговори, че не вижда причина да не го направи.

„Имах две партийни поръчения - първото беше до 2024 година да няма избори, което с моя избор беше изпълнено. Второто - от избирателите в 23-ти район - бе през тази година също да няма избори“, допълни Киселова.

Поводът за посещението ѝ в Перник бе церемонията по награждаването на победителите в Републиканския турнир по шахмат за младежи и девойки до 20 години.

