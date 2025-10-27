Такса "водомер": Има неразбиране поради работа с различна терминология

Такса водомер или двукомпонентна цена на водата - въпрос, който е загадка за мнозина.

"Има неразбиране поради работата с различна терминология. Законопроектът предвижда двукомпонентна цена, не въвежда нова такса - цената, която в момента плащаме, да бъде разделена на две - такса за разходи на ВиК операторите и такава, която е пряко зависима с количествата, които ползваме", заяви председателят на Българската асоциация по водите инж. Иван Иванов.

В предаването “България сутрин” инженерът обясни, че тези, които са с по-малко имоти, със сигурност ще плащат по-малко, отколкото сега. "В момента върви процесът на бизнес планиране. След като бъдат сметнати прогнозните разходи, ще знаем и цената. За да бъде приет този законопроект, трябваше вносителят да е направил някакви сметки. Такава двукомпонентна цена има в почти всички европейски страни", допълни инж. Иванов.

Според него цената на труда влияе много върху компонента, затова са нужни изчисления.

"Просто да се откажем от една идея, защото някой спекулира с нея, не е правилно. Да вземем хипотезата, че човек има един апартамент в един град. Ако плаща месечно 100 лв., ако бъде въведен този подход, той вероятно ще плаща по-малко месечно, защото неговата консумация ще е редуцирана, а разходите за поддръжка на системата ще бъдат разпределени между всички потребители в града. Ако има едно жилище, ще плаща по-малко", да пример председателят на Българската асоциация по водите.

Има и рискове

По думите му опозицията твърди, че се въвежда нова такса, което не е вярно.

"Ако цената на използваното е 5 лв., тя ще стане 2 лв. Колкото повече хора плащат, толкова по-малки ще са цените. Цената на кубик ще е значително по-малко, но колко - това е въпрос на сметки. Има рискове, защото много хора ще трябва да плащат за жилища, които притежават, но не ползват услуги. Факторите в основата на ефекта са различни", каза инж. Иванов пред Bulgaria ON AIR.

Той допълни, че не можем да продължим да поддържаме загуби на вода над 60% във водоснабдителните системи, тъй като природните бедствия ни причиняват още лишения. Едва в 44% от водоизточниците се измерват постъпващите водни количества и не е сигурно колко вода се използва.

