IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 76

Президентът на посещение в Кралство Саудитска Арабия СНИМКИ

Държавният глава е придружаван от първата дама

27.10.2025 | 15:54 ч. 17

БГНЕС

БГНЕС

1 / 3

Президентът Румен Радев пристигна на посещение в Кралство Саудитска Арабия. Държавният глава е придружен от първата дама Десислава Радева. Визитата на президента е по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Н. Кр. В. принц Мохамед Бин Салман.

По време на престоя си в Рияд Радев ще участва в Деветото издание на форума “Инициатива за бъдещи инвестиции“. 

В рамките на “Инициатива за бъдещи инвестиции“, която събира държавни и правителствени лидери, водещи инвеститори и влиятелни представители на бизнеса от цял свят, Румен Радев ще проведе редица двустранни срещи. 

Президентът ще участва в дискусия на високо равнище, посветена на запазването на икономическата сигурност в условия на нарушени вериги на доставки, фрагментирането на световния пазар и повишаването на митата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Румен Радев президент Саудитска Арабия посещение Инициатива за бъдещи инвестиции
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem