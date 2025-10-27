Президентът на посещение в Кралство Саудитска Арабия СНИМКИ

БГНЕС 1 / 3 / 3

Президентът Румен Радев пристигна на посещение в Кралство Саудитска Арабия. Държавният глава е придружен от първата дама Десислава Радева. Визитата на президента е по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Н. Кр. В. принц Мохамед Бин Салман.

По време на престоя си в Рияд Радев ще участва в Деветото издание на форума “Инициатива за бъдещи инвестиции“.

В рамките на “Инициатива за бъдещи инвестиции“, която събира държавни и правителствени лидери, водещи инвеститори и влиятелни представители на бизнеса от цял свят, Румен Радев ще проведе редица двустранни срещи.

Президентът ще участва в дискусия на високо равнище, посветена на запазването на икономическата сигурност в условия на нарушени вериги на доставки, фрагментирането на световния пазар и повишаването на митата.