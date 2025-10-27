IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
“Четири лапи”: Две мечки от Украйна намериха дом в Парк за мечки Белица

Фрол и Фросия са на 7 години и са брат и сестра

27.10.2025 | 15:40 ч. 9
БГНЕС

Мечките Фрол и Фросия са най-новите обитатели на Парказа мечки край Белица, съобщиха от фондация “Четири лапи“, които съвместно с фондация “Бриджит Бардо“ управляват мечия парк. Мечетата са седемгодишни брат и сестра и идват от защитено убежище за мечки на “Четири лапи“ в Украйна – парка Домажир.

През 2020 г. те са спасени от международната организация за защита на животните от мрачно съществуване в изоставен хотел, използвани като атракция в него. Мечките вече се намират на територията на Парка за мечки в Белица, те са в добро здравословно състояние и временно настанени в карантинния сектор, където се наблюдават от ветеринарен лекар, посочват от организацията. 

Мечетата са транспортирани у нас, тъй като Парка за мечки Домажир е достигнал пълния си капацитет от 31 мечки. Преместването на животните се налага, за да се гарантира тяхното дългосрочно благосъстояние и необходимите им за спокоен и здравословен живот пространство и грижи, добавят от “Четири лапи“. 

Преди да пристигнат в Парка за мечки Белица, мечетата са изминали 40-часово пътуване от Украйна през Полша, Словакия, Унгария и Румъния. Те са в България от края на миналата седмица и вече са сред най-младите обитатели на парка край Белица – 9-годишните Теди и Ива. / БТА

Парк за мечки Белица мечки Украйна Четири лапи
България
