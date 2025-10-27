Самолет се разби в Гренландия, пилотът е загинал

Eдин човек загина, след като самолетът му, излетял от Канада, се разби в Гренландия, съобщи датската летищна администрация Naviair.

Самолетът, на борда на който е пътувал само пилотът, изчезнал от радарите на 25 октомври, докато прелитал над острова Сермициак, северно от столицата Нуук.

„Тази сутрин мястото на катастрофата беше открито и, за съжаление, няма оцелели“, заявиха от летищната администрация.

Според гренландски медии, мястото на инцидента е било идентифицирано след като мъглата, задържала се през уикенда, се е разсеяла.

„Самолетът беше открит на планината Сермициак, но на място, което в момента е недостъпно, което затруднява властите да предприемат допълнителни действия на този етап“, заяви Брайън Томсен от полицията на Гренландия пред местния вестник Sermitsiaq.

Властите все още не са разкрили самоличността на жертвата.