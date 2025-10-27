Сякаш влизаш в машина на времето: Туристически бум тресе Приднестровието

Извисяващи се статуи на Ленин, пощенски картички на Владимир Путин и пълен с туристи танк Т-34: това са три неща, които ще намерите само в най-известната отцепническа държава в Европа.

Официално известна като Приднестровска Молдовска република, Приднестровието се отдели от Молдова през 1990 г. поради опасения, че страната ще се обедини отново с Румъния след разпадането на Съветския съюз.

Фактическото правителство не е международно признато, като цяла Европа все още класифицира сепаратисткия регион като част от Молдова.

Сега, инфилтрирана от около 1500 руски войници поради икономическите и политическите си връзки и въпреки официалните предупреждения да не се посещава, отцепническа държава неочаквано се превърна в огромен хит сред западните пътешественици.

Проверката на туристическата статистика на Приднестровието е предизвикателство. Туристическият съвет на Молдова не отговоря, когато Euronews Travel се свърза с него относно официалните данни.

Държавният митнически комитет на Приднестровската молдовска република (ПМР) обаче твърди, че броят на пристигащите туристи се е „удвоил през последните две години“. Въпреки че не е предоставил конкретни данни, доклад, публикуван през 2020 г., изчислява, че около 20 000 туристи се стичат в региона като част от еднодневна екскурзия от Молдова всяка година.

Приднестровието също така публикува първия си пътеводител за пътешественици, който е достъпен както на руски, така и на английски език.

Меморандумът включва информация за безмитни квоти, забранени стоки и инструкции как чужденците могат да внасят превозните си средства в отцепилата се държава.

Наскоро видеоклипове на необичайните туристически забележителности на Приднестровието също станаха популярни в TikTok, като над пет хиляди публикации бяха маркирани с „#Транснистрия“. Създатели, посещаващи самопровъзгласилата се държава, показват нейната архитектура от съветската епоха и уникална история, често под знамето на посещение на „мястото, което не съществува“.

„Сякаш влизаш в машина на времето“

Хари Тъли е един от многото създатели на съдържание, които са документирали времето си в Приднестровието. Той резервира спален вагон във влак в съветски стил от Румъния до Молдова. Известен онлайн като @exploringwithharry, видеоклиповете му за отцепилата се държава са получили стотици хиляди гледания в TikTok.

25-годишният казва, че често е привлечен от „нестандартни“ дестинации и е искал да изследва различна страна на Европа от обичайните горещи точки. Миналата година Молдова регистрира 67 631 чуждестранни посетители. Въпреки че това е увеличение с 55,1% в сравнение с 2023 г., това е огромен контраст с Испания, която посрещна рекордните 94 милиона чуждестранни туристи миналата година.

Тъли от Кеймбридж казва, че пътуването до Приднестровието е като да „влезеш в машина на времето“ и е идеалното място за всички исторически „маниаци“, интересуващи се от Съветския съюз.

Един от акцентите му е крепостта Бендери - структура от 15-ти век на десния бряг на река Днестър, и обядът му в столовата на СССР в центъра на Тираспол.

„Покрита е със съветски сувенири“, казва Тъли пред Euronews Travel. „Стара е, влажна е и по стените може да се види черна плесен, която расте, но всичко това е част от преживяването! От високоговорителите се чува съветска музика, а храната е в традиционен съветски стил, състояща се от месо, зеленчуци и много мариновани продукти.“

Тъли посети и малка книжарница, наречена „Къща на книгата“, която също предизвика интерес в социалните медии. Тук ще намерите сувенири с изображения на Владимир Путин, вариращи от плакати до магнити за хладилник.

Безопасно ли е да посетите Приднестровието?

Министерството на външните работи, Британската общност и развитието (FCDO) в момента съветва да не се пътува до Приднестровието поради широко разпространената военна дейност в Украйна, която е близо до границите на Приднестровието, както и риска от прекъсвания на електрозахранването.

„Възможността на FCDO да предлага подкрепа е изключително ограничена и ще бъде още по-ограничена, ако има военни действия на или близо до границата между Молдова и Украйна“, заявява организацията.

Тъли казва, че е бил наясно с предупрежденията за пътуване, които могат да обезсилят застраховката ви за пътуване, но е решил да продължи пътуването, след като е направил собствено проучване.

„Семейството ми си помисли, че съм луд и че имам ранна криза на средната възраст“, ​​каза той. казва. „Трябва да призная, че бях малко нервен, когато пристигнах на границата, където ме посрещнаха руски танкове, войници и граничари, които ме попитаха за причината за посещението ми.“

Въпреки голямото руско военно присъствие, Тъли казва, че не е имал проблеми на нито един от контролно-пропускателните пунктове или с войските, патрулиращи по улиците.

„Просто трябва да си разумен и да спазваш правилата“, добавя той. „Пътуването наистина ми показа, че не можеш да съдиш за някое място, докато не го видиш сам.“

След като е посетил други необичайни дестинации като Казахстан, Узбекистан и Армения, Тъли казва, че туристите трябва да разберат, че правителството на една държава и народът на една държава са „две много различни неща“.

Променят ли се тенденциите в пътешествията?

Дийпак Шукла, изпълнителен директор на Pearl Lemon Adventures, казва, че пътешествениците се уморяват от едни и същи „перфектни за картини“ места, което помага на дестинации като Приднестровието да наберат скорост.

„Все едно се разхождате в паралелна версия на миналото“, казва той. „Има съветски паметници, стари пропагандни табели, улици, които не са настигнали съвсем останалата част от Европа - всичко е странно завладяващо.“

Експертът препоръчва на всички посетители да използват официални входни пунктове, да имат копие от документите си за пътуване със себе си и да се въздържат от правене на снимки на каквото и да е военно или свързано с правителството.

„Банкоматите може и да не работят, така че наличието на пари в брой (молдовски леи или щатски долари) улеснява живота“, добавя Шукла.

Въпреки напрежението между Приднестровието и Молдова, официалният туристически съвет на страната все още предлага съвети за посещение на региона на своя уебсайт. В него са описани местни туристически компании, които предлагат еднодневни екскурзии до най-важния град в Приднестровието - Тираспол, и са посочени крепостта Бендери и съветските статуи като задължителни атракции.

„Ако имате валидна виза за молдовския регион, тогава ви е позволено да посетите и Приднестровския регион, а гражданите на ЕС и САЩ имат право да пътуват безвизово до Приднестровския регион“, се казва в съобщението.

Въпреки това, на страницата си за безопасност и сигурност организацията предупреждава, че през май тази година в Приднестровския регион са избухнали експлозии.

„Източникът на тези експлозии и смущения все още не е установен и молдовското правителство работи за поддържане на мирни отношения“, се казва в него. „Следователно не препоръчваме на пътуващите да посещават Приднестровието по това време, тъй като Република Молдова не може да гарантира безопасността там.“

Сайтът включва изявление от правителството на Република Молдова, което също препоръчва „избягване на пътувания“ и „извършване на планирани дейности“ в региона.

Туристическият съвет на Молдова не отговори на Euronews Travel на въпроса защо предоставя екскурзоводи за посещение на Приднестровието, въпреки многобройните предупреждения за пътуване.

Помага ли туризмът на местните жители?

Докато много туристи ще бъдат възпрепятствани от съюза на Приднестровието с Русия, Шулак твърди, че „повечето местни нямат нищо общо с политиката“.

„Те просто се опитват да се прехранват, а пътешественикът, който идва, харчи пари, подкрепя собствениците на малък бизнес, а екскурзоводите помагат.“

Въпреки това, в социалните медии много пътешественици казаха, че посещението на отцепилата се държава е попадане в „проруска пропаганда“ и възхвала на „комунистическата естетика“.

Един молдовец на име Фелис написа:

„Разбирам очарованието от посещението на място, което е толкова заседнало във времето, но за тези, които планират да отидат, моля, имайте предвид, че правителството на сепаратисткия регион държеше населението си на студено в началото на януари, защото не искаха да приемат помощ от ЕС или да водят преговори с Молдова.“

Друг коментира:

„Вие сте на практика на окупирани от Русия територии и сте напълно оставени на тяхната милост.“