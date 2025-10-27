Тръмп "би се радвал“ на противоконституционен трети мандат

Доналд Тръмп изключва възможността да се кандидатира за вицепрезидент на изборите в САЩ през 2028 година - неортодоксален подход, който някои от неговите поддръжници предложиха, за да позволят на републиканския президент на САЩ дада служи трети мандат в Белия дом.

"Бих имал право да го направя“, каза Тръмп, в разговор с репортери на борда на Air Force One, но бързо добави: "Няма да го направя. Мисля, че е прекалено хитро. Да, бих го изключил, защото е прекалено хитро. Мисля, че на хората няма да им хареса... Не, не би било правилно".

Според 22-рата поправка на Конституцията на САЩ никой не може да бъде избран за президент на САЩ за трети път, според 22-рата поправка на конституцията на САЩ.

Някои предполагат, че един от начините за заобикаляне на тази забрана би бил Тръмп да се кандидатира за вицепрезидент, докато друг кандидат се кандидатира за президент, но след това подаде оставка, което позволи на Тръмп като номер 2 да се изкачи и отново да поеме президентския пост.

Опонентите оспорват дали това би било законно.

Позовавайки се на възможността за трети мандат обаче, Тръмп каза: "Бих искал да го направя. Имам най-добрите си резултати досега".

Когато репортер го попита дали не изключва трети мандат, той каза: "Не го ли изключвам? Искам да кажа, че ще трябва да ми кажете".

Той добави: "Всичко, което мога да ви кажа, е, че имаме страхотна група хора, което те [демократите] нямат".

Позовавайки се на вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, Тръмп също каза, че те са страхотни хора, които биха могли да се кандидатират за поста президент на Съединените щати.

"Мисля, че ако някога сформират група, ще бъде неудържима. Наистина вярвам в това", каза още Тръмп.

Това бяха последните изказвания на Тръмп по темата, която той загатна в публични изказвания и с шапки "Тръмп 2028“, които раздава в Белия дом.