Д-р Симидчиев: Фините прахови частици влияят не само на белия дроб

В София все още има семейства, които се отопляват на твърдо битово гориво

27.10.2025 | 18:15 ч.
Според проучване, което проследява 15 хиляди деца в продължение на 8 години,  тези, които живеят близо до замърсени градски артерии, изостават с една осма като развитие на белия дроб спрямо връстниците си, които живеят в по-зелени райони, заяви пред Радио София пулмологът д-р Александър Симидчиев. Той е и председател на сдружение "Въздух за здраве".

От представените данни става ясно, че по-бедните и по-богатите квартали страдат по различен начин от замърсения въздух: така например в кварталите със среден и висок социално-икономически статус се наблюдават по-неблагоприятни ефекти от азотен диоксид, а в зоните със среден и нисък статус - по-силен ефект от фините прахови частици (ФПЧ).

"В зимните месеци започват превишаванията на замърсяванията по една много проста причина – София все още има около 40 хиляди семейства, които са отопляват на твърдо битово гориво и това се добавя върху фоновото замърсяване от автомобилния трафик”, обясни пред БНР д-р Симидчиев. 

Пулмологът обясни, че фините прахови частици, които минават през белия дроб, вредят на черен дроб, на панкреас, на бъбреци, на мозък,  на всичко. “Няма органи или система в човешкото тяло, която да не е негативно повлияна от лошия въздух, който дишаме, включително кокалите и кожата ни”, добави д-р Симидчиев.

Той  уточни, чу за около 8 години в инициативата "Въздух за здраве" вече са привлечени над 50 лекари от различни специалности, над 200 студенти по медицина и ученици.

