Средната заплата на съдия и прокурор - 8730 лв., плюс 4 заплати бонус и 5500 лв. за облекло

Съгласно решението на Висшия съдебен съвет (ВСС) бюджетът на съдебната власт за 2026 г. ще бъде около 1 милиард евро, като 88% от средствата са предвидени за заплати и допълнителни възнаграждения.

Това каза правният експерт Иван Брегов, който заедно с преподавателя по конституционно право проф. Пламен Киров коментира пред Нова телевизия решението на ВСС да повиши заплатите на магистратите с 18% през следващата година, което ще доведе до възнаграждения на съдии, достигащи до близо 24 хиляди лева месечно.

"Средната заплата на съдия, прокурор или следовател в системата в момента е 8730 лв., без да се включват допълнителните четири заплати бонус и 5500 лв. за облекло годишно", уточни той.

„Проблемът не е във високите възнаграждения на съдиите и прокурорите, а в твърде раздутия щат“, коментира правният експерт.

По негови данни в съдебната система в момента има 715 незаети щатни бройки, а в бюджета за 2026 г. е предвидено да бъдат обявени конкурси за още около 150 нови места. Той посочи още, че липсва ефективен механизъм за отстраняване на членове на ВСС, които не изпълняват своите задължения:

„Висшият съдебен съвет няма действащ законов инструмент, с който да бъде прекратен мандатът на член, който не си върши работата“, категоричен е експертът.

От своя страна проф. Пламен Киров подчерта, че качеството и ефективността на съдебната система намаляват въпреки високите възнаграждения.

„Броят на приключените дела през тази година ще бъде с 18% по-нисък, отколкото преди десет години“, отбеляза той.

Киров посочи, че проблемът не е в това, че магистратите получават високи заплати, а че останалите в публичния сектор – включително университетските преподаватели, получават значително по-ниски:„Един младши прокурор днес получава повече от професор по право преди своето пенсиониране.“

По думите му ефективността на съдебната власт остава под въпрос, като пример той даде продължаващото с години дело „Дебора“, което „все още е на стартова позиция“, както и дела за пътнотранспортни произшествия, които се гледат по 7–8 години.

По повод темата за архивите на Петьо Еврото Брегов заяви:„Той е жив и от време на време влиза и излиза от България, но никой не го търси. Вероятно държи архиви не за себе си, а за някой много над него.“