МЕЧ: Няма политическа воля за заплатите на младите лекари

Лидерът на “Морал, единство, чест” Радостин Василев заяви, че няма необходимата политическа воля заплатите на лекарите и сестрите да бъдат достойни. Депутатът направи изказване в кулоарите на парламента във връзка с обсъждането на второ четене промени в Закона за лечебните заведения.

Народните представители се събраха на извънредно заседание, на което да разгледат законопроектите, свързани със заплащането на младите лекари.

По думите на Василев парламентът ще отхвърли трите законопроекта, защото няма желание в закон да се определи размерът на възнагражденията. Според Василев мнозинството цели през бюджета на здравното осигуряване, Националната здравноосигурителна каса или през Министерството на здравеопазването да се направи механизъм, който обаче ще бъде неработещ.

“Този системен проблем може да бъде решен с национална политика. Така че колкото по-бързо си тръгне този кабинет, толкова по-добре”, коментира Василев.

“Ако решат проблема през централния бюджет, той ще е за една година. Ако го решат през закон, той е траен”, коментира депутатът.

Попитан за данъчната система, лидерът на МЕЧ каза, че "можеха да се одържавят пет държавни предприятия, които да дадат пет милиарда на държавата, и да не се налага пипане на данъците. Ако ще пипаме данъците, дайте да видим какво става със свръх печелившите бизнеси - банките”.