Подписано е споразумение за инфраструктурата по изграждането на Национална детска болница

Споразумение за сътрудничество и координация за изграждане на транспортната и техническата инфраструктура, осигуряваща достъп до бъдещата Националната многопрофилна детска болница (НМБД) подписаха Столична община, Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Здравната инвестиционна компания за детска болница (ЗИКДБ).

До 1 юли 2027 г. общината поема ангажимент да започне строителство на довеждащата инфраструктура до детската болница, а АПИ – неизградения участък от Софийски околовръстен път (СОП) между бул. “Никола Петков“ и автомагистрала “Струма“, пише в съобщение, разпространено от пресцентъра на Столична община.

Ще бъдат изградени и прилежащите пътни връзки, които ще осигуряват достъп до бъдещия болничен комплекс. Предвижда се Междуведомствена работна група, ръководена от Инвестиционната компания, да координира изпълнението на дейностите. От страна на Столичната община дейностите ще се ръководят от зам.-кмета по “Обществено строителство“ Никола Лютов.

Подписи под споразумението положиха кметът на Столичната община Васил Терзиев, изпълнителният директор на ЗИКДБ Десислава Малинова и председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев, в присъствието на зам.-кмета по направление “Обществено строителство“ Никола Лютов.

“Вярвам, че това е първата минимална крачка. Надявам се оттук нататък да заложим много кратки и ясни срокове. Това е проект от национално значение – и за държавата, и за столицата ни, така че трябва да обедини усилията ни.“, каза изпълнителният директор на Инвестиционната компания Десислава Малинова.

АПИ ще изпълни ангажимента си за изграждането на Софийския околовръстен път, на прилежащата инфраструктура и на двете кръгови кръстовища, с които не само ще се осигури достъп до бъдещото здравно заведение, но и ще се улесни пътуването на всички столичани“, каза председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев.

Той подчерта, че за започването на строителните работи пътната администрация разчита на партньорството със Столична община за завършването в срок на устройствените и отчуждителните процедури и добрата координация с експлоатационните дружества, за да имат строителите фронт за започване на работа и реализирането на проекта.

“Споразумението за общите ни действия е свързано с дългоочакван проект от национално значение. Затова всичко, което зависи от нас, съм убеден, че ще направим и заедно ще работим съвместно в координация, за да имаме добър резултат“, заяви кметът Васил Терзиев.