Заради боклука: Столичните квартали „Люлин“ и „Красно село“ излизат на протест

Жители на столичните квартали "Люлин" и "Красно село" днес излизат на протест. Причината е кризата с боклука, която продължава вече почти месец.

Протестиращите ще блокират движението на кръстовището на бул. "Царица Йоана" и "Петър Дертлиев" в столицата.

Според тях кризата с боклука се задълбочава, липсва и сметоизвозване в кварталите. Столичният кмет Васил Терзиев обеща в ефира на bTV, че сметосъбирането в двата района ще се възстанови от 30 октомври.

„Вече стигнахме това, което искахме преди десетина дни – забавихме се малко, но вече нещата са под контрол за „Люлин“ и „Красно село“. В момента те се почистват от две общински структури, занапред планът е „Софекострой“ да почиства и двата района“, обясни столичният кмет.

Той увери, че цената, на която ще се извършва това сметопочистване, е под прогнозната, която от общината бяха задали. „Все пак те няма да чистят с тази нова техника, която ние бяхме заложили в поръчката, така че това ще позволи да имаме значително по-ниска цена от това, което беше заложено“.

Кризата с боклука в София започна по-рано този месец, когато договорите за сметопочистване на "Люлин" и "Красно село" изтекоха, а Терзиев обяви, че няма „да се поддаде на рекета“ на фирмите кандидати и обяви, че исканите суми за дейността са твърде високи.

Същевременно стана ясно, че договорите и за други райони на столицата изтичат до края на годината.