Новини

Мъж е паднал от скала в крепостта "Царевец"

Той е в тежко състояние

30.10.2025 | 14:45 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Мъж е паднал от скала в крепостта "Царевец" тази сутрин, съобщава БТА. Сигналът на телефон 112, подаден от очевидци, е получен около 11:00 часа.

На място са пристигнали екипи на полицията и пожарната. 

Мъжът, който е бил на видима възраст около 45 години, е откаран във великотърновската болница, изнесен е от крепостта с помощта на пожарникари, а линейка го е откарала в болницата.

Състоянието му е тежко, той е с фрактура на подбедрицата, предстои операция, уточниха от областната болница. Случаят се изяснява.

царевец
Новини
