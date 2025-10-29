IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Турска фирма ще събира боклука в "Илинден", "Надежда" и "Сердика"

В "Люлин" и "Красно село" ще чисти общинското дружество "Софекострой"

Столичната община обяви резултатите за 3 от общо 7 зони по мегапоръчката за чистенето на София в следващите 5 г. Общината ще подпише договор с турската фирма „Норм Санаи" за зона 4, в която влизат районите "Илинден", "Надежда" и "Сердика".

Прекратяват се процедурите за две зони - трета с районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" и шеста с районите "Люлин" и "Красно село", в които от 5 октомври има обявена кризисна ситуация със сметоизвозването. 

В "Люлин" и "Красно село" дейностите по почистване ще бъдат възложени на общинското дружество "Софекострой" чрез инхаус процедура, след като то вече получи 9 млн. лв. заем за закупуване на техника с решение на Столичния общински съвет.

