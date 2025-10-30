IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В няколко квартала на Бургас мирише на нефт, каква е причината?

Според институциите няма проблем

30.10.2025 | 09:35 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Все повече сигнали има през последните дни в Бургас, които алармират за силна миризма на нефт в няколко квартала на града. Жителите казват, че те се усещат най-често сутрин и вечер, а институциите ги свързват с изпарения от танкерите в морето.

"В морето имаше сериозно вълнение и аз твърдя, че предпочитам да предизвикам дискомфорт у някои, отколкото да рискуваме да направим по-голяма щета като замърсяване. Не е проблемът в претоварването, проблемът е в самия танкер, който е натоварен с нефт. Когато има разлика в температурите - сутрин е 6,7,8 градуса, на обед става 20. Това нещо предизвиква нагряване на танкера, на товара. Всеки нефт се изпарява и дава газове", заяви пред БНТ инженер Живко Петров, директор на "Морска администрация" - Бургас.

"Винаги, когато вятърът докара миризма в града получаваме сигнали - групово. През последната седмица получихме 7 сигнала", каза Павел Маринов, директор на РИОСВ-Бургас.

Той обясни, че денонощно се следят показателите на двете неподвижни станции и не са установени нарушения. 

танкер бургас нефт
