В няколко квартала на Бургас мирише на нефт, каква е причината?

Все повече сигнали има през последните дни в Бургас, които алармират за силна миризма на нефт в няколко квартала на града. Жителите казват, че те се усещат най-често сутрин и вечер, а институциите ги свързват с изпарения от танкерите в морето.

"В морето имаше сериозно вълнение и аз твърдя, че предпочитам да предизвикам дискомфорт у някои, отколкото да рискуваме да направим по-голяма щета като замърсяване. Не е проблемът в претоварването, проблемът е в самия танкер, който е натоварен с нефт. Когато има разлика в температурите - сутрин е 6,7,8 градуса, на обед става 20. Това нещо предизвиква нагряване на танкера, на товара. Всеки нефт се изпарява и дава газове", заяви пред БНТ инженер Живко Петров, директор на "Морска администрация" - Бургас.

"Винаги, когато вятърът докара миризма в града получаваме сигнали - групово. През последната седмица получихме 7 сигнала", каза Павел Маринов, директор на РИОСВ-Бургас.

Той обясни, че денонощно се следят показателите на двете неподвижни станции и не са установени нарушения.