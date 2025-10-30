Късометражен филм вади на показ зависимостта към хазарта

“Хазарт” е третата лента от късометражната поредица "В капана на зависимостта”, посветена на превенцията и противодействието на значими социални проблеми. Първите два филма са “Драга” и “Агресия”.

"Важно е да гледаме около нас какво се случва - дали е в хазарта, дали е в дрогата, дали е в агресията. Във всяко едно от тези неща ние трябва да бъдем внимателни. След двата първи филма, съвсем естествено идва ред на една незабележима на пръв поглед, но превземаща все повече хора зависимост - хазартът. Искахме да разкажем как се стига дотам, какъв е пътят, да покажем съдби на хора, които са изживели това нещо", каза продуцентът на филма Анелия Дошева.

В студиото на "България сутрин" сценариста на филма Радослав Илиев, технически е трудно осъществим филм, но е лесно да намериш хората.

"Те просто съществуват. Снощи бях на рожден ден, където приятели ме попитаха с какво се занимавам в момента. Отговорих, че работим по филм за хазарта. Един от гостите ме попита къде може да гледа филма, защото има проблем със сина си, който е на 20 години. Заради него си е продал колата, имат проблеми със съпругата си. Синът е обещал, че повече няма да играе, но той разбира, че продължава да залага", разказа Илиев.

Пред Bulgaria ON AIR той заяви, че се надява чрез филма семейства да успеят да се съхранят от разпад и да се запазят приятелства.

"На нас ни се искаше да стигнем до същността на проблема. Оказа се, че при хазарта има три фази. Всяка една от тях има свое лице и тя може по някакъв начин да бъде показана. Това е едно от нещата, които ние показваме във филма", подчерта продуцентът.

Сценаристът е на мнение, че при такива хора първата и най-важна крачка е да признаят сами пред себе си, че са хазартно зависими и че имат проблем. "Трябва да започнат да говорят със семействата си, с най-близките си, с приятелите и да потърсят помощ. Колкото повече пари имаш, толкова повече време за игра имаш", категоричен е Илиев.

Участниците във филма споделят, че без подкрепата на семейството си или терапевт, след осъзнаването на проблема, не биха могли да се справят с този проблем.

"Всеки от нашите герои казва, че се бори. Един от участниците сподели, че от 4 години се бори с този проблем. Трябва да се говори много повече за тази зависимост", коментира още Анелия Дошева.

Гледайте видеото с целия разговор.