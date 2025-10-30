IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жена е загинала при пожар в плевенско село

Тялото й е било открито в едно от помещенията на къщата

30.10.2025 | 10:42 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Жена загина при пожар в плевенското село Коиловци, съобщиха от МВР в Плевен.

В 10:35 часа вчера в Оперативния център при Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението “ (РДПБЗН) – Плевен е постъпил сигнал за пожар в къща в село Коиловци. Незабавно към адреса са насочени екипи от огнеборци и полиция. 

След приключване на гасенето в едно от помещенията е открито безжизненото тяло на обитателката на имота – 80-годишна жена.

Тялото на жената е приведено за аутопсия. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Образувано е досъдебно производство.

Причините и обстоятелствата около инцидента се разследват от Първо РУ – Плевен под наблюдение на Окръжната прокуратура.

Тагове:

Тагове:

пожар Коиловци загинала жена
