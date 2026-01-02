Пожарът в швейцарския ски курорт Кран-Монтана е мрачен зов за събуждане ВИДЕО

Швейцария е страна, която се гордее със спазването на законите си - включително правила, например, срещу използването на прахосмукачка в неделя. И все пак в ски курортите често се случва проверяващите да си затварят очите за разпоредбите за безопасност, които биха се прилагали в градовете.

Не е необичайно хотелите да имат салон, където пушенето е разрешено, въпреки националната забрана, въведена преди 15 години. И докато нощните клубове и баровете имат охрана, основната им грижа е да разпръскват битки между превъзбудени почиващи, а не да налагат ограничения за броя на пиещите.

Местната полиция, въоръжена с оръжия, ще ви каже с радост, че пияниците и кражбата на ски са най-големите проблеми в селските общности. Хората оставят входните си врати отворени и не заключват колите си.

Но пожарът в Le Constellation в Кран-Монтана показва как неспособността да се приеме рискът сериозно може да има фатални последици



Опасенията, че мястото е било пренаселено, са изпратили ударни вълни в туристическия сектор и баровете несъмнено ще се уверят, че спазват правилата, особено в по-големите курорти като Вербие, Цермат и Сейнт Мориц.

Някои наблюдатели смятат, че трагедията в Кран-Монтана е била инцидент, който само е чакал да се случи. Част от основния проблем е, че много барове в Алпите имат само четири месеца, между декември и април, за да реализират по-голямата част от печалбите си за годината. Дори през ски сезона пиковите седмици са ограничени до Коледа, Нова година, февруарските полугодия и Великден. Това означава, че стимулът да се печелят пари и да се "трупат високо" е силен.

Много собственици на барове знаят, че тези пикови седмици могат да вдигнат или да провалят бизнеса им.

Ски спортът е част от националната психика на Швейцария и смъртоносен инцидент в един от водещите ѝ курорти ще разстрои населението - особено приблизително 170 000 швейцарци, 4% от работната сила, които работят в туристическата индустрия. През 2024 г., последната година, за която има налични данни, Швейцария е спечелила 31 милиарда паунда, 2,5 до 3% от БВП си, от чуждестранни туристи.

"Това е бедствие", каза един хотелиер в близкия Саас-Фее. "Това са семейни бизнеси и всеки се познава. Сърцата ни са съкрушени от случилото се в Кран-Монтана. Това изпрати ударни вълни през нашата алпийска общност."

Новата година е най-натоварената седмица от сезона в много курорти и местните жители на Кран-Монтана казват, че атмосферата е била спокойна. Същото беше и в хотел Grand Kartal в ски курорта Картакая в провинция Болу, Турция, който се запали преди година, убивайки 78 души. Обявен е ден на национален траур.

За швейцарската полиция и държавни служители фаталният пожар в Кран-Монтана ще бъде мрачен зов за събуждане за прилагане на правилата за безопасност в индустрия, която е твърде важна, за да се провали.

