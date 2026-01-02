IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 72

Валентин Василев, захвърлил тялото на жена в трафопост, остава в ареста

Жената е била убита по особено жесток начин

02.01.2026 | 17:42 ч. 19
Снимка: Pixabay/smuldur

Снимка: Pixabay/smuldur

Софийският градски съд (СГС) наложи на заседание днес мярка за неотклонение "задържане под стража" на Валентин Василев (на 35 години), обвиняем за убийството на Петрана Петкова, чието тяло беше открито в трафопост в столичния квартал "Надежда 1", предаде БТА.

Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок.

Адвокатът на Василев поиска той да е под домашен арест, защото е болен.

Свързани статии

По време на заседанието самият обвиняем каза, че е неграмотен, необразован, не работи, получава пенсия по болест.

С жертвата – Петрана Петкова, имат дете на 5 години.

Жената е убита по особено жесток начин с множество наранявания с лопата и в условията на домашно насилие, стана известно по време на съдебното заседание.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

арест Валентин Василев убийство
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem