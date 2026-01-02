Валентин Василев, захвърлил тялото на жена в трафопост, остава в ареста

Софийският градски съд (СГС) наложи на заседание днес мярка за неотклонение "задържане под стража" на Валентин Василев (на 35 години), обвиняем за убийството на Петрана Петкова, чието тяло беше открито в трафопост в столичния квартал "Надежда 1", предаде БТА.

Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок.

Адвокатът на Василев поиска той да е под домашен арест, защото е болен.

По време на заседанието самият обвиняем каза, че е неграмотен, необразован, не работи, получава пенсия по болест.

С жертвата – Петрана Петкова, имат дете на 5 години.

Жената е убита по особено жесток начин с множество наранявания с лопата и в условията на домашно насилие, стана известно по време на съдебното заседание.