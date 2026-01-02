Руски кораб с подарък от Путин за Ким Чен Ун мистериозно е потънал в Средиземно море

Руски товарен кораб, потънал в Средиземно море при мистериозни обстоятелства миналата година, тайно е превозвал компоненти от тип реактор, използван от ядрени подводници, а крайната дестинация на оборудването е била Северна Корея.

Корабът "Голяма мечка" е бил част от така наречения "призрачен флот" на Русия - кораби, които превозват оръжия, петрол и други стоки, заобикаляйки международните санкции.

Испанските морски власти са отговорили на спешното обаждане от "Голямата мечка" на 23 декември 2024 г. Плавателният съд, който е бил на около 110 километра от пристанището на Картахена в Испания, е претърпял три експлозии в машинното си отделение. Руската компания, експлоатираща кораба, "Оборонлогистика", обвини инцидента за "терористична атака".

Спасителни екипи са помогнали 14 членове на екипажа - двама други и до момента са в неизвестност, а корабът потъва малко след това.

Капитанът на кораба е заявил пред разследващите, че плавателният съд е превозвал повече от 100 празни контейнера, части от руски ледоразбивач и два гигантски крана. На палубата са били наблюдавани и два големи обекта, покрити със син брезент, всеки с тегло около 70 тона. Капитанът е казал на разследващите, че мистериозните обекти са просто "капаци на люкове", но испанските следователи са стигнали до заключението, че всъщност са корпуси за ядрени реактори VM-4SG, използвани от подводници клас Делта IV от съветската епоха, според разкрития в испанския вестник La Verdad.

Потъването на руския кораб "Голямата мечка": механична повреда или торпедна атака?

"Голямата мечка" е отплавал от Санкт Петербург и е трябвало да пристигне в пристанището Владивосток - много обиколен маршрут за кораб, който официално е превозвал само компоненти за ледоразбивач и празни контейнери. Такъв маршрут би имал повече смисъл, ако действителната дестинация е севернокорейското пристанище Расон, само на 200 мили от Владивосток.

Крановете на борда може да са били необходими за разтоварване на тежкия товар, тъй като севернокорейското пристанище не разполага с такива съоръжения.

Оборудването, превозвано от "Голямата мечка", е било от решаващо значение за усилията на Северна Корея да построи първата си ядрена подводница в пристанището Расон, с която Северна Корея иска да заплаши Съединените щати.

Капитанът на руския кораб първоначално е заявил, че плавателният съд е претърпял механична повреда, но спасителните екипи съобщиха за повреди по корпуса на кораба, наподобяващи тези, причинени от торпедо, според United24media.

Няколко руски кораба посетиха мястото на потъването на "Голямата мечка", включително шпионският кораб "Янтар", който разполага с оборудване за дълбоководно подводно спасяване, което показва, че на борда на разбития кораб е имало оборудване с голяма стратегическа стойност.