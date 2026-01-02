Защо богатите напускат Лондон?

През последните месеци няколко мултимилионери напуснаха британската столица и се преместиха в страни с по-изгодни (за тях) данъчни системи: Обединените арабски емирства, САЩ, Италия, Княжество Монако или Швейцария

Сър Садик Хан, кмет на Лондон, е загрижен. През последните месеци няколко милиардери – бизнесмени, финансисти и инвеститори – са напуснали британската столица и са се преместили в страни с по-изгодни (за тях) данъчни системи: Обединените арабски емирства, САЩ, Италия, Монако и Швейцария, пише El Mundo.

„Тези богати хора не трябва да бъдат третирани като „изкупителни жертви“, заяви кметът пред Financial Times, като не толкова фино критикуваше Рейчъл Рийвс, министър на финансите на страната.

Рийвс обяви въвеждането на нови политики, които ще засегнат особено най-богатите, докато левото крило наЛейбъристката партия в правителството призовава за въвеждането на данък върху имуществото. Според Henley&Partners, британска консултантска компания за миграция на инвестиции, Обединеното кралство губи милионери и мултимилионери „по-бързо от всяка друга страна в света“. През 2024 г. е регистрирана нетна загуба от около 10 800 милионери, а през 2025 г. се очаква да напуснат още 16 500, като вземат със себе си почти 92 милиарда долара имущество.

Данъчното третиране

Трябва да се отбележи, че тези данни се оспорват от други експерти (които ги са преувеличили или са се основали на спорни методологии) и че тяхното реално въздействие е предмет на дебат, тъй като британската данъчна агенция не потвърждава, че е настъпила масова емиграция. Данъчното третиране на големите състояния е допринесло за някои от тези напускания, според съветниците по управление на имуществото. Лейбъристкото правителство премахна, с влизане в сила от 6 април 2025 г., данъчния режим, който позволяваше на „нерезидентите“ — тези, които живеят в Обединеното кралство, но имат основно местожителство в друга страна — да не плащат данъци върху доходите, получени в чужбина.

През 2024 г. в Обединеното кралство имаше около 73 700 „нерезиденти“.

„Реформите на данъка върху наследствата, данъка върху капиталовите печалби и въвеждането в бюджета на данък върху луксозни имоти на стойност над 2 милиона лири стерлинги влошиха климата“, пише The Times, като добавя, че „премахването на режима за лицата без постоянен адрес също ускори много от напусканията“.

Резултатът? Един от основните финансисти на британската Сити и един от най-успешните инвеститори, Алан Хауърд, съосновател на хедж фонд групата Brevan Howard Asset Management, сега живее в Швейцария.

Според индекса на милиардерите на Bloomberg, Хауърд има нетна стойност от 4,3 милиарда долара. Преди него се преместиха инвеститорите в недвижими имоти Иън и Ричард Ливингстън (сега живеещи в Монако), магнатът на рисковия капитал Джереми Колер (в Швейцария), съоснователят на приложението за дигитално банкиране Revolut Ник Сторонски (в Обединените арабски емирства), магнатът в стоманодобивната промишленост Лакшми Митал (с данъчно пребиваване в Швейцария и планове да прекарва повече време в Дубай) и най-богатият човек в Египет и собственик на футболния отбор Астън Вила Насеф Савирис (в Италия).

Страните на местоназначение обикновено са тези, защото предлагат по-ниски или нулеви данъчни ставки върху доходите и наследствата, както и други данъчни предимства. В Италия фиксираният данък от 100 000 евро, който след това бе увеличен на 200 000 през 2025 г. и който според закона за бюджета трябва да се увеличи на 300 000 за новите членове от 2026 г., доведе до увеличение на броя на свръхбогатите, особено в Милано. Питър Кайл, секретар по въпросите на предприятията в правителството на Стармър, призна през ноември, че политиките са отговорни за някои от напусканията.