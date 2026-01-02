IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Времето полудя: Кокичетата в Казанлък цъфнаха

Появата им толкова рано през януари е рядък и красив феномен

02.01.2026 | 17:17 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Природата поднесе неочаквана и красива изненада на жителите на Казанлък. Едва 48 часа след началото на Новата година, белите предвестници на пролетта изместиха зимния пейзаж на заден план, предаде БГНЕС.

В града на розите цъфнаха първите кокичета. Въпреки календарната зима и минусовите температури, нежните растения показаха завидна сила, пробивайки скованата и ледена почва, за да разтворят своите цветове.

Появата им толкова рано през януари е рядък и красив феномен, който местните жители приемат с усмивка и надежда. Контрастът между крехките бели камбанки и суровата земя създава усещане за преждевременно настъпваща пролет, носеща послание за ново начало и топлина, точно когато зимата би трябвало да е в разгара си. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Казанлък кокичета феномен
