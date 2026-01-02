Времето полудя: Кокичетата в Казанлък цъфнаха

Природата поднесе неочаквана и красива изненада на жителите на Казанлък. Едва 48 часа след началото на Новата година, белите предвестници на пролетта изместиха зимния пейзаж на заден план, предаде БГНЕС.

В града на розите цъфнаха първите кокичета. Въпреки календарната зима и минусовите температури, нежните растения показаха завидна сила, пробивайки скованата и ледена почва, за да разтворят своите цветове.

Появата им толкова рано през януари е рядък и красив феномен, който местните жители приемат с усмивка и надежда. Контрастът между крехките бели камбанки и суровата земя създава усещане за преждевременно настъпваща пролет, носеща послание за ново начало и топлина, точно когато зимата би трябвало да е в разгара си.