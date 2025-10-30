IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пеевски за вота в Пазарджик: Пуделите и пачките организираха пърформанса с колите

Лидерът на ДПС показа уличаващи снимки

30.10.2025 | 11:06 ч. Обновена: 30.10.2025 | 11:09 ч. 25
Снимка: БГНЕС

Всичко е било пърформанс, организиран от “пуделите и пачките”. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на “ДПС-Ново начало” Делян Пеевски във връзка с изборите за общински съветници в Пазарджик преди дни.

Пеевски показа снимки, на които, по неговите думи, са Бойко Рашков и Мухарем - Мухата.

“Хората с автомобилите. Лицето от групата на Ярата. И какво направиха в Пазарджик? Заловиха собствените си коли”, коментира Пеевски. “Измамници. За пореден път ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората”, каза също той.

“И с кой хапват лютеница тук? С този от автомобилите”, заяви още Пеевски.

Пеевски си тръгна без да отговори на въпроса  откъде има тези снимки. Той не отговори и на друг журналистически въпроси какво доказват снимките. 

Пеевски избори Пазарджик
