Бойко Рашков отхвърли обвиненията на Пеевски: Не познавам Мухарем Мухата

Депутатът от ПГ на ПП-ДБ и бивш МВР шеф Бойко Рашков отхвърли обвиненията на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който го обвини в купуване на гласове по време на изборите за общински съветници в Пазарджик. Той отрече и да познава Мухарем Мухата.

Минути след като Пеевски показа снимки на Рашков, който се ръкува с непознат мъж, назован от лидера на ДПС като Мухарем Мухата, депутатът от ПП-ДБ излезе пред медиите в кулоарите на Народното събрание и показа видео от изборния ден, в което самият той разказва за голяма ромска концентрация пред една от изборните секции в Пазарджик, като за това обвинява "онзи човек с дебелото "Д", Пеевски му казват".

"Това е свързано с това, което ме питате. Аз съм в центъра на махалата, където гласуваха роми. Аз присъствах в 44 секция, в която гласуваха само роми и председателят на комисията беше доведен от Буковлък, Плевенско, да ръководи изборния процес там, в тази секция", уточни Рашков.