Еврокомисар Захариева: ЕК е щастлива от влизането ни в еврозоната

Еврокомисията е изключително щастлива от предстоящото влизане на страната ни в еврозоната - отвън и от от Брюксел, нещата у нас изглеждат добре, коментира еврокомисарят Екатерина Захариева.

В момента Захариева е в България, за да участва в кръгла маса на тема "Жените в иновациите".

Тринадесет процента от работещите в сферата на науката, предприемачеството и управленските позиции у нас са жени. С това България се нарежда на шесто място в Европа.

Данните съобщи именно еврокомисарят по въпросите на иновациите и научните изследвания Екатерина Захариева.

В Европейския съюз средното ниво е 9 процента.

"България дава позитивни послания, но 13% съвсем не е балансирано. По-високо е от средноевропейското. Най-важното е да се борим с предразсъдъците и да създаваме условия, при които жените и момичетата да могат да избират тази професия", заяви Захариева пред Bulgaria ON AIR.

Вижте видео с целия репортаж.