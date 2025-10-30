IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Еврокомисар Захариева: ЕК е щастлива от влизането ни в еврозоната

България дава позитивни послания, добавя еврокомисарят

30.10.2025 | 20:25 ч. 7

Еврокомисията е изключително щастлива от предстоящото влизане на страната ни в еврозоната - отвън и от от Брюксел, нещата у нас изглеждат добре, коментира еврокомисарят Екатерина Захариева.

В момента Захариева е в България, за да участва в кръгла маса на тема "Жените в иновациите".

Тринадесет процента от работещите в сферата на науката, предприемачеството и управленските позиции у нас са жени. С това България се нарежда на шесто място в Европа.

Данните съобщи именно еврокомисарят по въпросите на иновациите и научните изследвания Екатерина Захариева.

В Европейския съюз средното ниво е 9 процента.

"България дава позитивни послания, но 13% съвсем не е балансирано. По-високо е от средноевропейското. Най-важното е да се борим с предразсъдъците и да създаваме условия, при които жените и момичетата да могат да избират тази професия", заяви Захариева пред Bulgaria ON AIR.

Вижте видео с целия репортаж. 

 

Екатерина Захариева еврокомисар еврозона иновации жени предприемачи
