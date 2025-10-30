АИКБ: Половината от населението е на минимална заплата

Васил Велев коментира, че е грешно да се смята, че работодателите не искат да има по-високи заплати. “Начинът, по който се увеличават бюджетните заплати и минималната работна заплата, води до инфлационна спирала”, сподели председателят на АИКБ в предаването "Денят ON AIR".

Велев обясни, че се изземват доходите от по-високо квалифицираните и по-трудолюбивите и се дават на по-ниско квалифицираните с по-лоши трудови навици. "В България близо половината работещи получават минимална работна заплата или близо до нея. Голяма част от тях не я изработват”.

По думите му европейската индустрия е в рецесия трета година.

Средната заплата зависи от минималната

По думите на Велев близо половината население е на минимална работна заплата, а в някои области и повече от половината. Експертът добави, че с вдигането на минималната заплата ще се вдигне и средната. “Спрямо средната са определени заплатите в няколко бюджетни сектора - образование, МВР и службите, отбрана, съд и прокуратура, здравеопазване", коментира той.

Пред Bulgaria ON AIR Велев отбеляза, че бюджетът за 2026 г. още не е представен на вниманието на социалните партньори и очаква утре да бъде изпратен, а в началото на следващата седмица да го обсъдят.

България е първа в ЕС по разходи за труд

"Увеличаването с 50% през тази година на разходите за възнаграждение в обществен ред и сигурност, в съдебна система, са на нива, които ни поставят на първо място в ЕС по разходи за труд", каза още Велев.

Той добави, че населението намалява, а получаващите заплата от бюджета се увеличават. "Всеки четвърти, получаващ заплата от бюджета, трябва да бъде съкратен, за да постигнем средното за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)", смята Велев.

Вдигане на данъците

По думите му най-лошото, което може да се направи, е да се вдигне осигурителната тежест и това е предложено. "България е в топ 5 по данъчна система в Европа. Имаме много добра данъчна система. Сега тръгваме да я чупим с вдигане на максималния осигурителен доход и вдигане на осигурителната тежест. Това е пагубно за икономическата ситуация, в която се намираме", заяви Васил Велев.

