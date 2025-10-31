Променят организацията на движение в посока Варна на магистрала „Хемус“

От тази сутрин до 2 ноември временно ще се променя организацията на движение в посока Варна между 29-и и 30-и км на АМ „Хемус“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

В петък между 10:00 и 18:00 часа ще се полага маркировка в 100-метров участък при 30-и км на магистралата. При изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението в активната лента и превозните средства ще преминават в изпреварващата.

На 1 и 2 ноември, от 8:00 до 18:00 часа ще се ремонтира настилката в платното за Варна в отсечката между 29-и и 30-и км. Ограничено ще е преминаването в активната лента и трафикът ще е пренасочен в изпреварващата.

Дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700/ 130-20.