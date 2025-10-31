Черен петък 2025 - с намаленията идват и рисковете

Черен петък 2025 се очаква да бъде най-голямото шопинг събитие в последните години. Ръстът на онлайн търговията в България, увеличеният интерес към технологични продукти и силната конкуренция между търговците ще доведат до още по-агресивни промоции. Но с големите отстъпки идват и рисковете — фалшиви намаления, измамни сайтове, скрити такси и невярна информация.

За да пазарувате разумно и да се възползвате максимално от Black Friday 2025, е важно да имате стратегия. В тази статия разглеждаме най-ефективните подходи за безопасно и изгодно пазаруване, както и практични съвети, които да ви предпазят от капани.

1. Подгответе списък с продукти и бюджет

Импулсивните покупки са най-често срещаният капан на Черния петък. Преди да започнат намаленията:

Направете списък с продукти, които наистина ви трябват.

Заложете бюджет и не го надвишавайте.

Следете предварителните цени поне 2 седмици по-рано.

Много търговци надуват цените преди събитието и после ги “намаляват”. Затова наблюдението на цените е ключово.

2. Сравнявайте цени в различни магазини

Никога не разчитайте на един сайт или една оферта. Използвайте инструменти и сайтове, които сравняват цени и обобщават оферти от различни онлайн магазини. Това ви дава реална представа къде офертата е най-изгодна.

Портали като Cherenpetak ще ви спестят време и ще ви помогнат да избегнете фалшиви намаления, като сравнявате офертите на пазара.

Вижте актуалните Black Friday предложения на официалния сайт Cherenpetak:

3. Купувайте само от надеждни онлайн търговци

Фалшивите онлайн магазини се увеличават драматично около Черен петък. За да избегнете измама:

Проверявайте репутацията на сайта

Търсете контакти и адрес на фирма

Проверете дали сайтът има SSL сертификат (https)

Използвайте наложен платеж, когато е възможно

Ако даден магазин няма история, отзиви и прозрачна информация — избягвайте го.

4. Следете мнения и ревюта

Преди покупка задължително проверете:

Ревюта на продукта

Мнения за онлайн магазина

Видео ревюта в YouTube

Тестове и сравнения между модели

Обикновено най-големите намаления на Черен петък са на миналогодишни модели техника — телевизори, смартфони, лаптопи, конзоли. Това не е лошо, стига да знаете какво купувате.

5. Следете социалните мрежи и официалните канали

Много магазини публикуват ексклузивни промо кодове и тайни оферти в:

Facebook

Instagram

Telegram групи за оферти

Официални newsletter-и

Запишете се предварително — добрите оферти понякога траят минути.

6. Проверявайте условията за връщане и гаранция

Много купувачи се изкушават от ниска цена и пропускат детайлите. Това може да доведе до проблеми при връщане, гаранционен ремонт или подмяна. Уверете се, че:

Имате поне 14 дни право на връщане (за онлайн покупки)

Имате гаранционен документ

Продуктът е нов и запечатан

7. Използвайте кешбек, ваучери и карти с отстъпки

Този метод не е нов, но е силно подценяван в България. Ако комбинирате кешбек услуги + промо код + намаление, спестяването може да стигне 30–50% допълнително.

8. Не бързайте — но не чакайте последния момент

Най-добрите оферти често излизат:

в ранните часове на Черния петък

няколко дни предварително (pre-Black Friday)

в Cyber Monday (особено за техника)

Стратегия:

Проверявайте офертите ежедневно 5–7 дни преди Black Friday и реагирайте бързо при реална сделка.

9. Внимавайте с “ограничени количества” и таймери

Маркетингови трикове като:

“Остават 3 броя”

“Само до 2 часа”

“Само днес -70%”

често са манипулации. Проверявайте дали наистина е ограничено — особено когато няма доказателство.

Black Friday 2025 е огромна възможност за изгодно пазаруване, но и време, когато измамниците са най-активни. С правилната подготовка, проверка на търговците и ориентация в реалните отстъпки ще избегнете фалшиви намаления и ще направите най-добрите сделки.

Планирайте, сравнявайте, проверявайте и използвайте надеждни източници като Cherenpetak.bg, за да следите актуалните оферти и да пазарувате безопасно и разумно.