Черен петък 2025 - с намаленията идват и рисковете

Черен петък 2025 се очаква да бъде най-голямото шопинг събитие в последните години. Ръстът на онлайн търговията в България, увеличеният интерес към технологични продукти и силната конкуренция между търговците ще доведат до още по-агресивни промоции. Но с големите отстъпки идват и рисковете — фалшиви намаления, измамни сайтове, скрити такси и невярна информация.
За да пазарувате разумно и да се възползвате максимално от Black Friday 2025, е важно да имате стратегия. В тази статия разглеждаме най-ефективните подходи за безопасно и изгодно пазаруване, както и практични съвети, които да ви предпазят от капани.
1. Подгответе списък с продукти и бюджет
Импулсивните покупки са най-често срещаният капан на Черния петък. Преди да започнат намаленията:
- Направете списък с продукти, които наистина ви трябват.
- Заложете бюджет и не го надвишавайте.
- Следете предварителните цени поне 2 седмици по-рано.
Много търговци надуват цените преди събитието и после ги “намаляват”. Затова наблюдението на цените е ключово.
2. Сравнявайте цени в различни магазини
Никога не разчитайте на един сайт или една оферта. Използвайте инструменти и сайтове, които сравняват цени и обобщават оферти от различни онлайн магазини. Това ви дава реална представа къде офертата е най-изгодна.
Портали като Cherenpetak ще ви спестят време и ще ви помогнат да избегнете фалшиви намаления, като сравнявате офертите на пазара.
Вижте актуалните Black Friday предложения на официалния сайт Cherenpetak:
3. Купувайте само от надеждни онлайн търговци
Фалшивите онлайн магазини се увеличават драматично около Черен петък. За да избегнете измама:
- Проверявайте репутацията на сайта
- Търсете контакти и адрес на фирма
- Проверете дали сайтът има SSL сертификат (https)
- Използвайте наложен платеж, когато е възможно
- Ако даден магазин няма история, отзиви и прозрачна информация — избягвайте го.
4. Следете мнения и ревюта
Преди покупка задължително проверете:
- Ревюта на продукта
- Мнения за онлайн магазина
- Видео ревюта в YouTube
- Тестове и сравнения между модели
Обикновено най-големите намаления на Черен петък са на миналогодишни модели техника — телевизори, смартфони, лаптопи, конзоли. Това не е лошо, стига да знаете какво купувате.
5. Следете социалните мрежи и официалните канали
Много магазини публикуват ексклузивни промо кодове и тайни оферти в:
- Telegram групи за оферти
- Официални newsletter-и
Запишете се предварително — добрите оферти понякога траят минути.
6. Проверявайте условията за връщане и гаранция
Много купувачи се изкушават от ниска цена и пропускат детайлите. Това може да доведе до проблеми при връщане, гаранционен ремонт или подмяна. Уверете се, че:
- Имате поне 14 дни право на връщане (за онлайн покупки)
- Имате гаранционен документ
- Продуктът е нов и запечатан
7. Използвайте кешбек, ваучери и карти с отстъпки
Този метод не е нов, но е силно подценяван в България. Ако комбинирате кешбек услуги + промо код + намаление, спестяването може да стигне 30–50% допълнително.
8. Не бързайте — но не чакайте последния момент
Най-добрите оферти често излизат:
- в ранните часове на Черния петък
- няколко дни предварително (pre-Black Friday)
- в Cyber Monday (особено за техника)
Стратегия:
Проверявайте офертите ежедневно 5–7 дни преди Black Friday и реагирайте бързо при реална сделка.
9. Внимавайте с “ограничени количества” и таймери
Маркетингови трикове като:
- “Остават 3 броя”
- “Само до 2 часа”
- “Само днес -70%”
често са манипулации. Проверявайте дали наистина е ограничено — особено когато няма доказателство.
Black Friday 2025 е огромна възможност за изгодно пазаруване, но и време, когато измамниците са най-активни. С правилната подготовка, проверка на търговците и ориентация в реалните отстъпки ще избегнете фалшиви намаления и ще направите най-добрите сделки.
Планирайте, сравнявайте, проверявайте и използвайте надеждни източници като Cherenpetak.bg, за да следите актуалните оферти и да пазарувате безопасно и разумно.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.