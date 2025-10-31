Забавени доставки на F-16 за ВВС на Китай водят до искове за обезщетение

Министерството на националната отбрана на Китайската република изрази загриженост относно забавената доставка на 66 изтребителя F-16C/D Block 70 от Съединените щати, които бяха поръчани по договор за 8,2 милиарда долара през 2019 г. и първоначално се очакваше доставките да бъдат завършени през 2027 г. В отговор на забавянето на доставките, премиерът Чо Джунг-тай заяви, че правителството не изключва „предприемане на съдебни действия срещу производителя“. Той обаче отбеляза, че сделката е била сключена чрез процеса на САЩ за продажби на военни стоки в чужбина, който не предвижда директни искове за обезщетение, пише MWM.

„Само при директни търговски продажби бихме могли да предявим такива искове“, добави министърът, отбелязвайки, че въпреки това са в ход планове за искане на възстановяване на сумата за периода на забавяне на доставката.

Министерството на националната отбрана на Китайската република е най-големият клиент за F-16 Block 70/72, програма, разработена изключително за експортни пазари на държави, които по политически или икономически причини не са в състояние да придобият съвременните F-35A. На 4 май 2023 г. министърът на отбраната на Китайската република Чу Куо-ченг обяви, че F-16 ще бъдат доставени с една година закъснение, като доставките ще започнат през втората половина на 2024 г. Министърът поясни, че Тайпе е поискал от САЩ да работят за „компенсиране на недостига“ и „минимизиране на щетите“.

В началото на юни 2025 г. беше потвърдено, че Съединените щати са забавили допълнително доставките на F-16, като редица медийни източници, базирани в Тайпе, съобщиха, че остава несигурно до каква степен забавянията ще продължат през останалата част от годината. Военновъздушните сили на Китайската република дотогава бяха потвърдили, че проблемите със системната интеграция в Съединените щати са забавили темпото на производство и доставки.

Досега е доставен само един изтребител, F-16D номер 6831, и докато Военновъздушните сили на Република Китай преди това са прогнозирали, че десет от самолетите ще бъдат доставени през 2025 г., официални лица признават, че това сега изглежда много малко вероятно. Началникът на щаба на ВВС, генерал-лейтенант Лий Чинг-йен, заяви пред Комисията по външни работи и национална отбрана, че причината за забавянията са „прекъсвания във веригата за доставки, недостиг на работна сила в Lockheed Martin и тестове за интеграция на хардуер и софтуер“, добавяйки, че министерството преоценява общия график и коригира етапите на плащане, за да гарантира, че плащанията не се извършват за недоставено оборудване. Силната зависимост на Тайпе от политическа подкрепа на Съединените щати и нежеланието на други страни да обмислят продажби на изтребители поради статута му на недържавен участник, въпреки това го поставят в слаба позиция да изисква компенсация.