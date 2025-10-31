IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
„Възраждане": Кметът на Велико Търново е нарушил закона с договори за над 54 млн. лв.

Ангел Янчев ще подаде сигнали до ВКП, КПК, Европейската прокуратура и АДФИ

31.10.2025 | 14:45 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Народният представител Ангел Янчев от „Възраждане" обяви, че кметът на Велико Търново Даниел Панов (ГЕРБ) е нарушил Закона за публичните финанси и Закона за местното самоуправление, като е подписал два договора за над 54 млн. лева, от които 14,6 млн. лв. собствени на Община Велико Търново одобрение от Общинския съвет, съобщиха от пресцентъра на партията.

Това според Янчев е тежко нарушение, граничещо с престъпление, и „показва пълното игнориране на местната власт". Той обяви, че ще подаде сигнали до Върховната касационна прокуратура, КПК, Европейската прокуратура и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

Малко след приключване вчера на редовното заседание на Общински съвет-Велико Търново, народният представител проведе брифинг в парламента и запозна медиите със следните детайли: 

„Установихме през системата ISUN за управление на средствата на Европейския съюз, че през месец септември кметът на Велико Търново Даниел Панов е подписал два договора по проекти по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027.

Става дума за поет финансов ангажимент през два договора за повече от 14 милиона и 600 хиляди лева, без решение на Общинския съвет, без да са включени в бюджета на Община Велико Търново", посочи народният представител.

„Практически, кметът самоволно е извършил нещо, за което ще подам пореден сигнал срещу него в един сигнал до ВКП, до Комисията за противодействие на корупцията, където тези дела са подсъдни. Разбира се, до Европейската прокуратура и до Агенцията за държавна финансова инспекция, която глобява кметовете и за в пъти по-малко и суми", каза народният представител.

Негова проверка сочи, че кметът на Стара Загора, също от ГЕРБ, е имал наказателно постановление от АДФИ и за сума, която е хиляда пъти по-малка за това, че се е разпоредил с тях, без решение на Общинския съвет и без да са включени в бюджета.

