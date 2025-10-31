Катастрофа между кола и трамвай блокира движението около "Пирогов"

Катастрофа между автомобил и трамвай до "Пирогов" стана тази вечер, съобщава БГНЕС.

Заради инцидента 10 трамвая са блокирани от спирката на бул. "Акад. Иван Гешов" до УМБАЛСМ "Пиргов". Инцидентът от е предизвикан от автомобил, който е навлязъл в релсите и е карал по тях преди да се стигне до сблъсък с една от мотрисите.

На място има екипи на пожарната и полицията.

По първоначална информация шофьорката на автомобила e млада жена и не е пострадала при инцидента. Не се съобщава и за пострадали пътници.

Най-вероятната причина за инцидента е несъобразена скорост и невнимание.

Автомобилът е влязъл в релсите при трамвайната спирка до „Пирогов“ и е карал по трамвайната линия, преди да се сблъска с един от трамваите.

Колата вече е отстранена от релсите и движението е възобновено и в двете посоки. Движението беше блокирано в продължение на над 20 минути. |