Зафиров: Будителството е във всеки, който гради и вярва

“Днес имаме нужда от будност – не като спомен, а като живо усещане за посока и смисъл”, написа във Фейсбук страницата на БСП председателят на партията и вицепремиер Атанас Зафиров по повод Деня на народните будители.
“Будителството не е само в миналото – то е във всеки, който гради, създава и вярва, че България може повече. Живеем във време на възможности – България е стабилна, част от европейското културно пространство и това е среда, в която знанието, просветата и духовността могат отново да бъдат в центъра на обществените отношения. Будителят днес не носи калем, а съвест и кураж. И ние – обикновените граждани не сме изключение. Наш дълг е да градим доверие, да насърчаваме разума и да работим с грижа за бъдещето”, добавя Зафиров.
Вицепремиерът честити празника на всички, които не спират да светят с примера си – учители, творци, учени, журналисти, доброволци и граждани с активна позиция.
“България има бъдеще, защото има будни хора. България винаги ще бъде Държавата на духа! Честит Ден на народните будители!”, пише още Зафиров.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.