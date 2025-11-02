IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Заснети: Вадят на показ в Instagram български крадли в Мадрид ВИДЕО

Те са снимани от граждански патрули

02.11.2025 | 10:37 ч. Обновена: 02.11.2025 | 10:37 ч. 81
Кадър: Instagram

Кадър: Instagram

Десетки български джебчийки в Мадрид са показвани с лицата си в социалните мрежи, а в Instagram се публикуват и имената им. Те са заснети от граждански патрули в испанската столица, в които влизат собственици на ресторанти, барове, аматьори-гидове, пенсионери.

Макар сред задържаните да има румънци и босненци, според тях най-голямата и организирана група са именно българките.

Доброволците описват мрежата като "огромно българско движение, което е много, много добре организирано", съобщава Нова тв. Според тях става въпрос за пирамидална структура, чийто връх е свързан с друг тип престъпни организации, занимаващи се с трафик на коли, наркотици и пране на пари. 
"Идентифицирали сме повече от 150 жени тук, които са от една и съща банда", твърди друг член на патрула. "Не знам дали мога да го кажа това, но те са ромски семейства от България. За мен те са от България. И в Испания има роми и те са испанци".

Профилът на крадлите

Мнозинството са на 25, 30, максимум 40 години. Обикновено са много сериозни. Никога не се усмихват. Поне две жени вървят заедно и дори не си говорят помежду си. Разпознават ги и по специфичния начин на обличане и носенето на слънчеви очила.

Жертвите им са предимно възрастни хора и туристи от Източна Азия, които носят повече пари в брой. 

"Обикновено ходят на много пренаселени места. Например, българските джебчии ходят в автобусите в пиковите часове", разказва член на патрула. Класическият им метод е да прикрият ръката си с дреха, докато измъкват портфейли от чанти или джобове.

 

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

испания роми крадли джебчийки
