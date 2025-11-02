Нов сигнал: Блок в "Слатина" се е напукал заради строежа на метрото

Подаден е сигнал за пукнатини по блок 21 в квартал "Слатина", където се строи метрото. Хората са забелязали пукнатини по фасадата, а стълбището се е отлепило.

От столичния "Метрополитен" уверяват, че няма място за притеснение.

Николай Нарижин е геодезист по образование, забелязал новообразувани пукнатини покрай блока в който живее.

"От няколко месеца наблюдавам тези тука растящи пукнатини по земята, обърнах им особено внимание след репортажа за училището ии открих, че пукнатините са в обхвата на изкопа", каза пред БНТ Николай Нарижин, геодезист по образование и жител на застрашения блок.

Николай използва интериорен нивелир и открива притеснителна тенденция сградите покрай изкопа да са наклонени към него. Макар и съвсем малко. От блок 21 изпращат и сигнал до ДНСК. Оттам им отговарят, че не са установени отклонения по одобрените проекти. Хората все пак настояват изкопа да бъде укрепен по-добре.

Според Нарижин не е укрепен адекватно, а при всеки шум хората се притесняват дали няма да паднат в изкопа.

От "Метрополитен" отговориха, че конструкцията на метростанцията е изпълнена по т. нар. Милански метод, като стабилността е осигурена с шлицовите стени. И че преди стартиране на строителството са поставени репери и геодезически марки на всички сгради в зоната на влияние включително на бл. 21.

За септември отклонението е от 2 мм за целия строителен период. Това отклонение е минимално и попада в рамките на допустимата инструментална грешка.

Преди седмица в района имаше сигнал за пукнатини и по 93-то училище, което се намира до изкоп за метрото на кръстовището на улиците "Гео Милев" и "Коперник". Скоро там ще започне да работи т. нар. "къртица" и жителите се притесняват, че вибрациите ще станат още по-силни.