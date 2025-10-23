Кмет, родители и ученици се питат: Опасно ли е 93-о СУ заради строежа на метрото?

Може ли строителството на метрото да компрометира сградата на 93-о училище "Александър Теодоров-Балан" в София? Родители на ученици в столичния район „Слатина” сигнализираха за големи пукнатини по стените, тавана и пода на учебното заведение. Според тях пукнатините са от месец март и се увеличават.

„Разбрах за проблема от уведомлението на директорката. Тя информира всички родители за това какво е предприела. Натъкнах се на паспорт на сградата, който е изготвен с възложител Столична община от 2014 г. В него пише, че състоянието на училището не отговаря на изискванията за безопасна експлоатация, хигиена и здравословна среда”, каза пред Нова тв майка на един от учениците.

„Назначена съм през 2016 г. Този документ не е достигал до мен. Още от 2017 г. беше започнало да се отцепва централното стълбище, което беше обезопасено. Беше направен ремонт на основите на сградата. За тази дилатационна фуга нямам информация да е предприето нещо. Има назначена комисия, която проследява и измерва колко е станала широка пукнатината. На 17 октомври имаше екип на Столична община, които дойдоха на оглед. Те ни препоръчаха да блокираме на 3-ия етаж заради вибрациите, които се получават при преминаване. Ние сме го отцепели, достъп има през задното стълбище и учебният процес не е нарушен”, обясни директорът на училището Евдокия Гергова.

По думите на кмета на район „Слатина” Георги Илиев постоянно се правят огледи на сградата.

„До края на месеца трябва да излезе конструктивното изследване, за да видим какви мерки ще се вземат. Последният оглед е бил в петък със специалист. Те казаха че сградата не представлява непосредствена опасност, но отварянето на фугата е обезпокоително”, поясни той.

Позицията на "Метрополитен"

По повод на получени сигнали от родители на деца, учащи в 93-то СУ „Александър Теодоров–Балан“, бихме искали да дадем следните разяснения за строителството на участъка на метрото.

Още преди започване на строителните работи, на всички сгради, попадащи в обхвата на трасето, включително на 93-то СУ, са поставени геодезически маркери (репери) за следене на деформацията. Наблюденията са постоянни и се извършват за целия период на строителство, като до настоящия момент никъде не са констатирани отклонения от първоначалните показания.

Преди започване на изкопни дейности на метростанциите в участъка е изпълнена външна укрепваща конструкция, която да осигури стабилността на земния масив при изкопните работи.