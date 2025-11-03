Броди ли нощем в "Дианабад" сериен подпалвач на коли?

Серия от палежи на автомобили в “Дианабад” събуждат подозрения, че в столичния квартал броди сериен подпалвач.

Жители твърдят, че коли горят вече постоянно от няколко месеца. Последният случай е от четвъртък през нощта, когато пред два от блоковете отново са били подпалени няколко коли. От петък насам NOVA получи десетки сигнали от потърпевши и от притеснени хора от квартала.

“Нашата кола изгоря на 7 октомври през нощта”, каза Марина, една от потърпевшите. “Ние дори нямахме джанти. Съседката ни сигнализира, тя ни събуди. Ние успяхме да поизбутаме някои други автомобили, защото цялата редица щеше да изгори и дърветата да пламнат. Щеше да стане много по-голяма беля. В нашия автомобил имахме газова бутилка, добре, че не гръмна. Беше много страшно положението”.

“Моят автомобил беше един от първите, които изгоря. Случи се в началото на май. В 1 часа сутринта съсед ми каза, че гори моята кола, неговата и на още един човек”, разказа друг потърпевш.

Той разкри, че в началото на всеки месец се запалва кола. До този момент са опожарени 20 автомобила. Единственото съмнително нещо в моя случай е, че имах ПТП точно като се прибирах от почивка със семейството си. Извършителят избяга, обадих се в полицията, съставиха протокол. Девет часа след това колата ми беше на въглен”.

“Аз разбрах от съседи в 5 часа сутринта”, коментира трети потърпевш. ”Излязох, пожарната беше тръгнала. Може да се каже, че съм от късметлиите, защото колата ми беше много леко изгоряла. Но това ще ми че струва 2000 лева и доста време без да мога да я ползвам”.

Той отправи апел към съседите да се закупи камера, за да се види кой е извършителят.

“Една камера струва не повече от 10 лева, като се раздели на целия вход, с устройствата, с всичко необходимо. Един детайл в момента дори да се боядиса е 300 лева. Цял палеж е огромен удар за всяко семейство”, смята той.

Според една от живеещите там не става въпрос за реваншизъм или пък опит да се разчисти пространството, за да има повече паркоместа. “Това се случва от половин година насам. Винаги сме паркирали така, винаги кварталът е бил затрупан с коли”.

Хората са притеснени, че ще продължават да се опожаряват коли. NOVA разполага с информация от МВР, че от май месец се работи приоритетно по един случай на запален автомобил на 41-годишен мъж.

Пет месеца назад, още през лятото, е сигнализирано за още няколко опита, някои от тях успешни. Води се досъдебно производство. Дали всички тези палежи са авторство на един и същи човек от полицията не могат да кажат.