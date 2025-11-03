IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Издирва се жена в района на Северна Витоша

ПСС: Данните за местоположението ѝ са разнопосочни

03.11.2025 | 10:16 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Издирва се жена в района на Северна Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Спасителите казаха, че данните за местоположението ѝ са разнопосочни.

По данни на ПСС на БЧК условията за туризъм в планините са подходящи за сезона. Времето в планините е облачно и тихо, а в най-високите части има снежна покривка.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад облачността ще се увеличава и през нощта срещу вторник в масивите от Западна България ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 15°, на 2000 метра - около 10°, припомня БТА.

 

ПСС издирване Витоша
