Окончателно: Центристката партия "Демократи 66" победи на изборите в Нидерландия

Бяха преброени всички гласове, включително и от чужбина

04.11.2025 | 08:08 ч. 8
Лидерът на нидерландската партия "Демократи 66" (Д66) Роб Йетен ликува ден след парламентарните избори в парламента в Хага, 30 октомври 2025 г. Снимка: БГНЕС

Центристката партия "Демократи 66" (Д66) спечели с малка преднина парламентарните избори в Нидерландия, съобщи късно снощи избирателната комисия в Хага, след като бяха преброени окончателно всички гласове, включително на избирателите в чужбина, предаде ДПА.

Избирателната комисия потвърди, че "Демократи 66", водена от Роб Йетен, и крайнодясната популистка Партия за свобода на Герт Вилдерс са спечелили по 26 места в 150-местния парламент, но партията Д66 е получила повече гласове.

Изборната служба на новинарската агенция АНП прогнозира победа на партията "Демократи 66" миналия петък въз основа на предварителните резултати.

Официалните резултати от парламентарните избори в Нидерландия ще бъдат обявени на 7 ноември. /БТА

