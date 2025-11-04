Пускат от днес парното в София

От днес "Топлофикация София" започва поетапното пускане на парното в София.

Според метеорологичната прогноза за следващите 7-10 дни предстои захлаждане и понижение на максималните температури, посочват от дружеството.

Абонатите, които имат желание за по-късно пускане на отоплението, следва да подадат официално заявление в клиентски център на дружеството. То трябва да бъде придружено с протокол от решение на Общо събрание на етажната собственост.

Подготовка

„Топлофикация София“ отново напомня, че е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени.

Препоръчваме на клиентите да отворят на максимална степен регулиращите вентили на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела. Важно е абонатите да проверят дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. В случай, че дисплеят на устройството е без показания, да се обърнат към своя топлинен счетоводител.

Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.