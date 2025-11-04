Марс в Стрелец на 4 ноември - нова енергия за успехи

На 4 ноември огненият Марс напуска мистичния Скорпион и навлиза в знака на зодия Стрелец, където ще остане до 15 декември. В знака на Кентавъра, Марс ни подканва да се стремим към растеж, знания и разширяване. Този планетарен транзит ни кани да възприемем ориентиран към растежа поглед върху живота и да поемаме рискове, които ни позволяват да се съгласуваме по-добре с нашата автентичност.

Преминаването на Марс в Стрелец е особено значимо за хора, чиито лични планети се намират в зодиакалните знаци Близнаци, Дева, Стрелец и Риби. Те ще изпитат прилив на енергия и мотивация и ще се чувстват привлечени да правят смели движения и да изследват нови посоки в живота. Марс в Стрелец може да им помогне да повишат смелостта, от която се нуждаят, за да поемат нови рискове и да изследват непознати пътища.

Марс от Скорпион до Стрелец – разширяване към множество посоки

Марс в астрологията е свързан с това как се утвърждаваме, предприемаме действия, поемаме по непознати пътища и се свързваме с желанията, гнева и сексуалността си. Управлявайки както Овен, така и Скорпион, Марс е свързан с нашия импулс да действаме, да реагираме и да започваме нови начинания. Неговите транзити бележат колективни промени в енергийните ни нива, мотивация и стремеж, както и в това как сме привлечени да се утвърждаваме, да вземаме решения и да управляваме конфликти.

В зодия Скорпион Марс ни предизвиква да трансформираме интензивността на емоциите си в гориво за нашата воля. Марс в Стрелец обаче е време да изследваме как да канализираме енергията си по по-целенасочен начин, така че тя да катализира трансформацията, а не разрушението.

Източник: Марс в Стрелец на 4 ноември – слагаме край на застоя