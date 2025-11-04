Бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни почина на 84-годишна възраст

Бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни е починал след усложнения в резултат на пневмония и сърдечно-съдови заболявания.

В изявление на семейството му се посочва, че 84-годишният Чейни е бил заобиколен от съпругата си Лин, дъщерите си Лиз и Мери и други близки.

Дик Чейни беше четиридесет и шестият вицепрезидент на САЩ, в администрацията на Джордж Буш той заемаше поста от 2001 г. до 2009 г., припомня БНТ.

Дик Чейни е смятан за един от най-влиятелните, но и противоречиви вицепрезиденти.