IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 63

Бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни почина на 84-годишна възраст

Той е смятан за един от най-влиятелните, но и противоречиви вицепрезиденти

04.11.2025 | 13:51 ч. Обновена: 04.11.2025 | 13:52 ч. 9
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни е починал след усложнения в резултат на пневмония и сърдечно-съдови заболявания.

В изявление на семейството му се посочва, че 84-годишният Чейни е бил заобиколен от съпругата си Лин, дъщерите си Лиз и Мери и други близки.

Дик Чейни беше четиридесет и шестият вицепрезидент на САЩ, в администрацията на Джордж Буш той заемаше поста от 2001 г. до 2009 г., припомня БНТ.

Дик Чейни е смятан за един от най-влиятелните, но и противоречиви вицепрезиденти.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Дик Чейни вицепрезидент САЩ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem