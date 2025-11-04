Какво се крие под повърхността на морето? "Рацио Форум" ще даде отговори

"Какво се крие под повърхността на морето в безкрайната тъмнина под леда" - това е една от интересните теми на "Рацио Форум", най-големият научен форум у нас.

"Ще представим истински разказвачи на истории. Говорим за международно признати популялизатори на науката. Те ще са в България специално за форума и ще ни разкажат интересни истории, свързани с науката. Конкретният повод на форума е фундаменталната биология. Ще си говорим за това как различните биологични системи си взаимодействат, как различните биологични организми участват във формирането в баланса на природата и каква е нашата роля", каза микробиологът д-р Никола Кереков в студиото на "България сутрин".

Той е на мнение, че скуката ни стимулира ние да правим и да научаваме нещо ново всеки ден.

"Научният подход е най-добрият по отношение на разкриването на фундаменталната истина както за процесите в природата, така и за всички процеси, които ни заобикалят. Тя включва няколко логични процеса. Първото е да разузнаем конкретна тема, да се запознаем с нея, да формираме някаква теория, да си направим дизайн, с който ние да можем да я докажем и да направим заключение. Но много често хората прескачат директно към последната част и правят заключения, за които няма никакви рационални и логични доводи", допълни д-р Кереков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Един от лекторите на форума ще бъде д-р Ръсел Арнод, който е океанолог във Великобритания. Той активно се занимава с видовия състав, организмите, които обитават арктичните райони на нашата планета.

"Той ще ни въведе в ролята на Черно море. Фитопланктонът при нас е изключително важен, колкото и във всеки друг океан. Просто нашето море е различно по слой, за която той ще ни разкаже. Също така ще стане ясно как една медуза се опитва да завладее нашето море и как не можем да ѝ се противопоставим. Ще има и морски биолог, който се занимава с организмите, обитаващи Антарктика. Той е фокусиран върху тези, които живеят във водата", коментира гостът.

"Всяка година имаме изложба. Ще бъдат използвани интересни технологични подходи", разкри д-р Никола Кереков.

Форумът ще се проведе на 8 ноември в Зала "Джон Атанасов".