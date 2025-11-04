Близо година след влизането на България в Шенген няма повишаване на незаконната миграция в България, каза на брифинг на граничен преход "Кулата" заместник-директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" старши комисар Петър Джигов в отговор на въпрос на БТА.

Службите продължават активно да следят миграционния натиск и да работят в тясно сътрудничество с европейските партньори. Контролът по външните граници остава приоритет, а засиленото сътрудничество в рамките на Шенген вече дава положителни резултати, допълни ст. комисар Джигов. По думите му оперативната обстановка в момента е спокойна.

"Нямаме наплив от Гърция към България или обратното - от България към Гърция. Анализът сочи, че на базата на тези компенсиращи мерки резултатите са налице и няма повишаване на незаконната миграция в България", добави заместник-директорът на Главна дирекция "Гранична полиция".

На брифинга присъстваха Елица Калпачка - председател на Районната прокуратура в Благоевград и комисар Евлоги Поюков-изпълняващ длъжността началник на Гранично полицейско управление - Петрич.

Две поредни години имаме по 70% намаление на мигрантския натиск, съобщи главен комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), пред журналисти по време на Международната конференция "България в Шенген", която се състоя вчера в столичен хотел. Златанов отбеляза, че 2023 г. е била най-тежка откъм миграционен натиск за България, тъй като тогава са преминавали много мигранти, и това е било усетено и от другите европейски държави.